Samanyolu Haber /Ekonomi / Türk ilaç devi: Kur sebebiyle yakında ithal ilaç getiremeyebiliriz /10 Mayıs 2018 14:35

Türk ilaç devi: Kur sebebiyle yakında ithal ilaç getiremeyebiliriz

laç şirketi Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, döviz kurunun geldiği seviyenin ilaç sektörünü çok zorladığını belirterek, ithal ilaçların piyasada bulunamayacağı dönemin yaklaştığını söyledi.

SHABER3.COM

Dünya'dan Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, dolar kurunun geldiği seviyenin en çok etkilediği sektörlerin başında ilaç sektörü geliyor. Türkiye'de piyasada satılan ilaçların halen yüzde 55'i ithal. Özellikle biyoteknoloji, göz ve kanser ilaçlarında piyasada ilaç sıkıntısı oluşması tehlikesi var.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen ilaç şirketi Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, "Kurdan en çok etkilenen bir inşaat, bir de ilaç. Kur sektörü zorluyor. Biz fedakarlığa devam ederiz, ama ithal ilaçlarda bir süre sonra yokluklar başlayabilir" dedi.
Barut, kârlılıkta bugünden daha kötü bir döneme tanık olmadığını vurgulayarak, "Biz bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. 3. nesil sanayiciyiz, ülkemize karşı sorumluluğumuzu cesaretle yerine getiriyoruz. Ancak ilacı ithal edenler zarar etmeye ne kadar dayanabilir. Bu yapı sürdürülemez" ifadelerini kullandı.

'SGK İSKONTOSU AZALABİLİR'

Barut, ilaçta yokluklar başlarsa enflasyonu etkileyeceği için ilaç fiyatlarını artırma değil, ama SGK'nın iskonto oranında bir düşüş yoluna gidilebileceğini belirtti.

Barut, "2007'de biz dünyanın en büyük 100 ilaç firması arasında 96'ncı sıradaydık, 835 milyon dolar ciromuz vardı. Türk Lirası'nın döviz cinsindeki değer kaybı ve ilaç fiyatlarının düşürülmesi neticesinde ciromuz geçen yıl 553 milyon dolar oldu" diye konuştu.

İlaç sektöründe fiyatlama 1 euro 2.68 TL üzerinden hesaplanıyor. Bunun üzerine SGK bir de iskonto uygulatıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:58:39