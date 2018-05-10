BP Türkiye: Benzinde 20-25 kuruş zam bekliyoruz

BP Türkiye CEO’su Mick Stump ve BP Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen, İstanbul’da düzenledikleri basın toplantısında şirketin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundular.







Habertürk'ün aktardığına göre Thomsen, akaryakıt fiyatlarında zam beklenirken 10 kuruşluk indirime gidilmesi hakkındaki sorular üzerine şunları söyledi:





"Kur yükseldikçe biz de yükseltiyoruz fiyatları. Bu indirimden sonra 20-25 kuruşluk bir artış bekliyoruz. Tüpraş fiyat artışı yaptıkça biz de yapmak zorundayız. Dün kur rekor seviyeye vardı. Biz her kur artışında fiyat artırımına gitmiyoruz. Dediğim gibi Tüpraş artış yaptıkça biz de yapıyoruz."





Dün mevcut piyasa koşullarına göre 15-20 kuruşluk zam beklenen benzinde indirime gidilmişti. İddiaya göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dağıtıcı firmalarla görüşerek inisiyatif kullandı ve söz konusu indirimin yapılmasını sağladı.



