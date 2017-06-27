Türk havayolu şirketleri ve havaalanları sıra kaybetti

İstanbul'daki iki havalimanının yolcuların beklentilerini karşılamaktan uzak kaldığı belirtildi. Yolcu hakları ve tazminat talepleri konularında danışmanlık hizmeti veren Hong Kong merkezli AirHelp şirketinin 76 havalimanı ve 87 havayolu arasında yaptığı değerlendirmeye göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 42'nci, İstanbul Atatürk Havalimanı ise 60'ıncı oldu.





Başta dakiklik ve hizmet kalitesi, ayrıca yolcuların hissiyatları dikkate alınarak yapılan havalimanları sıralamasında Singapur'un Changi Havalimanı birinci olurken, onun gibi hizmet kalitesinde 10'ar puan alan Münih ve Hong Kong havalimanları ikinci ve üçüncü oldu.





DAKİKLİKTE DURUM





Genel değerlendirmede 7.02 puanla 42'nci sırada yer bulan Sabiha Gökçen Havalimanı 8.5'lik zamanlama puanıyla, Arjantin'in Buenos Aires Havalimanı'nın ardından 17'nci oldu. Toplamda 60'ıncı sıraya oturan İstanbul Atatürk Havalimanı ise dakiklikte 7.9 puanla Las Vegas ve Pekin havalimanları arasında 43'üncü sıraya yerleşti. İki Türk havalimanının hizmet kalitesi de 10 üzerinden 6 puanda kaldı.





Singapur, havayolu şirketleri sıralamasında da birinciliği elde etti. Toplamda 8.73 puan tutturan Singapur Havayolları, dakiklikte 8.7, hizmet kalitesinde 10, tazminat taleplerini karşılamada 7.5 puan aldı. Geçen dönemlerde ilk sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nden Etihad ve Katar'dan Qatar Airways ise Kış 2017 döneminde Uzakdoğulu rakiplerinin hemen arkasında yer aldı.







