Samanyolu Haber /Spor / NTV Spor bir ay içinde kapanıyor /27 Haziran 2017 10:52

NTV Spor bir ay içinde kapanıyor

NTV Spor kanalının 17 Temmuz'da kapanacağı bildirildi.

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NTV Spor kanalının 17 Temmuz'da kapanacağı bildirildi.

Kanalın sürekli kötüye giden ekonomik durumdan dolayı kapandığı açıklandı.
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