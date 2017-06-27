Samanyolu Haber
NTV Spor bir ay içinde kapanıyor
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Spor
/
NTV Spor bir ay içinde kapanıyor
/
27 Haziran 2017 10:52
NTV Spor bir ay içinde kapanıyor
NTV Spor kanalının 17 Temmuz'da kapanacağı bildirildi.
SHABER3.COM
NTV Spor kanalının 17 Temmuz'da kapanacağı bildirildi.
Kanalın sürekli kötüye giden ekonomik durumdan dolayı kapandığı açıklandı.
<< Önceki Haber
NTV Spor bir ay içinde kapanıyor
Sonraki Haber >>
Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı
Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde bir caddede ters yönde ve süratle ilerleyen bir otomobil, aynı...
Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi
Romanya’daki Hizmet okulu öğretmeninin çocukları, topladıkları bayram harçlıklarını Türkiye’deki...
Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...
Polisin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre şehrin Fransız mahallesinde kaldırımda...
Fenerbahçe’de Vitor Pereira krizi!
1 yıl mukavelesi olmasına ve kalmak istemesine rağmen 'mobbing’e daha fazla dayanamadığını belirten...
NTV Spor bir ay içinde kapanıyor
NTV Spor kanalının 17 Temmuz'da kapanacağı bildirildi.
Hırvat futbolcuya ülkesinde gözaltı
Real Madridli futbolcu Luka Modric, yalancı şahitlik ve adaleti yanıltma suçlamasıyla ülkesi Hırvatistan'da...
Tweet
Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi
Sübliminal mesaj iddiasına cevap
Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...
Turistleri taşıyan bir tekne battı..
Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı
9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış
Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı
Etek giydirip, döve döve sokakta dolaştırdılar
Boğaziçililer Erdoğan'ın rektörünü protesto etti
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Orduda ve yargıda SADAT devri
Adalet Yürüyüşü'ne yönelik provokasyonlarla ilgili önemli karar
Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
15:05:33