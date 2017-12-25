Samanyolu Haber /Gündem / Türk Ceza Kanunu’nun mimarlarından Özgenç'ten yeni KHK'ya tepki /25 Aralık 2017 15:04

Türk Ceza Kanunu’nun mimarlarından Özgenç'ten yeni KHK'ya tepki

Türk Ceza Kanunu’nun mimarlarından Prof. Dr. İzzet Özgenç, twitter hesabından son yayınlanan KHK ile getirilen cezaevlerindeki tek tip kıyafet düzenlemesini eleştirdi.

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Düzenlemenin doğru olmadığını belirten Özgenç, “Söz konusu düzenlemeden, behemehal ve en geç uygulamaya geçilmeden önce vazgeçilmesinde kamu açısından büyük yarar olduğunu düşünmekteyiz. Bilinmelidir ki, yanlıştan dönmek, önemli bir erdemlilik ölçütüdür.” dedi.

İzzet Özgenç konuyla ilgili şunları söyledi;

“Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan 696 s. OHAL KHK’sinde Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan şüpheli veya sanık olması sebebiyle tutuklu bulunan kişilerin “duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda” özel bir kıyafet giymeye zorlanmaları yönünde düzenleme yapılmıştır (m. 103).

Hemen belirtelim ki, yapılan bu düzenleme, doğru olmamıştır.

Yapılan bu düzenlemenin içeriğine yönelik olarak başka tespit ve değerlendirmelerde bulunmayı zait addetmekteyiz.

Bu düzenlemeyle, uygulamada ne tür sorunlarla karşı karşıya kalınacağı öngörüsü, bir kehanet olmasa gerektir.

Söz konusu düzenlemeden, behemehal ve en geç uygulamaya geçilmeden önce vazgeçilmesinde kamu açısından büyük yarar olduğunu düşünmekteyiz.

Bilinmelidir ki, yanlıştan dönmek, önemli bir erdemlilik ölçütüdür.”
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