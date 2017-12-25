AKP nasıl savunacağını şaşırdı

KHK'deki tartışmalı madde için AKP'den üst üste açıklama geldi. Cevdet Yılmaz 'Terör bağlantısı olmayanlar endişe etmesin' derken, Mahir Ünal 'Sadece 15-16 Temmuz'u kapsıyor' dedi.













İlk açıklama AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz tartışma yaratan maddenin terörle mücadeleyi güçlendirmeye yönelik olduğunu söyledi. Yılmaz, "Terör bağlantısı olmayan vatandaşlar endişe etmesin" diye konuştu. Dün yayınlanan 696 sayılı KHK'de '15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin cezai sorumluluğu olmayacağı' hükmü yer almıştı.





İKİNCİ AÇIKLAMA MAHİR ÜNAL'DAN





İkinci açıklama ise AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi. Ünal, OHAL uygulaması kapsamında çıkarılan 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) "darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket ettiği" belirtilen sivillere cezai sorumsuzluk getirilmesine ilişkin, "Bu KHK maddesi, 15 Temmuz gecesi 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Daha sonra gelişen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır. İleride onlara dönük herhangi bir sorumluluk doğmasın diye yapılmamıştır" iddiasında bulundu.





AKP Sözcüsü şöyle dedi:





"KHK'dakİ cümle zaten var. Devamından kastedilen nihayetinde 16 Temmuz sabahıdır. Burada yasa yapım tekniği açısından ile ifadesi kullanılmış. Diğer terör olaylarını kapsayan bir ifade orada mevcut değil. Açık ve net olarak burada onun 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı ile ilişkin olduğu, darbeye karşı direnen insanları kapsadığı son derece açık."