Samanyolu Haber /Spor / Türk basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez hayatını kaybetti... /11 Temmuz 2018 23:01

Türk basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez hayatını kaybetti...

Türk basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez (68), Antalya'da tedavi için gittiği hastanede kalp krizi geçirdi. Hakyemez akşam saatlerinde hayatını kaybetti...

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Dört kalp damarının tıkalı olduğu tespit edilen Hakyemez yoğun bakıma alınmıştı.

Antalya'da bu sabah rahatsızlanan Doğan Hakyemez, beraberindekilerle özel bir hastaneye gitti. Burada muayene edilen Hakyemez'e doktorlar, 4 kalp damarının tıkalı olduğunu söyledi. Hakyemez, muayenesi sürdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Hakyemez'in ameliyat olacağı belirtilmişti.

DOĞAN HAKYEMEZ KİMDİR?

Hakyemez, 1950'de doğdu. Basketbol'a Ankara'da başladı. Kariyeri boyunca Necdet Ronabar, Aytek Gürkan gibi önemli basketbolcularla Efes Pilsen çatısı altında oynadı. Ayrıca Galatasaray ve Eczacıbaşı gibi takımlarda şampiyonluklar yaşadı. 1971 yılında İzmir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan takımda yeraldı.

Basketbolu bıraktıktan sonra, menajerliğe başladı. 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türkiye millî basketbol takımının menajerliğini yaptı. Ardından Antalya Büyük Şehir Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Bu dönemde, Antalya Büyük Şehir Belediyesi Türkiye Basketbol Ligi'ne yükseldi ve bu ligde Avrupa arenasına katılmayı başardı. Antalya'daki yerel seçimlerin ardından belediye başkanının değişmesiyle görevinden ayrılan Hakyemez, Trabzonspor ile anlaştı. Trabzonspor Hakyemez'le birlikte, Beko Basketbol Ligi'ne çıkmayı başardı.
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