Samanyolu Haber /Dünya / Afgan mültecinin intiharı Seehofer’e istifa baskısını artırdı /11 Temmuz 2018 23:04

Afgan mültecinin intiharı Seehofer’e istifa baskısını artırdı

Almanya’dan sınır dışı edilerek Afganistan’a gönderilen mültecilerden biri intihar etti. Söz konusu gelişme, dün bu kişinin de aralarında bulunduğu 69 mülteci hakkında espri yapan İçişleri Bakanı’na tepkileri artırdı.

SHABER3.COM

Almanya'dan geçen hafta sınır dışı edilerek Afganistan'a geri gönderilen 69 mülteciden birinin Kabil'e vardıktan kısa bir süre sonra intihar ettiği açıklandı. Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Hamburg'dan Afganistan'a gönderilen 23 yaşındaki Afgan erkeğin, Kabil'de geçici süreliğine yerleştirildiği yerde ölü bulunduğu belirtildi. Sözcünün verdiği bilgiye göre, Afganistan'daki yerel yetkililer ölüm sebebinin intihar olduğunu bildirdi. Mültecinin Almanya'da hırsızlık ve adam yaralama suçlarından hüküm giydiği kaydedildi.

Almanya'daki mültecilere yardım örgütü Pro Asyl ise intihar eden mültecinin sekiz yıl Almanya'da yaşamış olduğunu belirtti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile hükümet krizine neden olduğu için ertelediği göç planını Salı günü Berlin'de açıklarken, "tam da” kendisinin 69'uncu doğumgünü olan 4 Temmuz tarihinde 69 mültecinin sınır dışı edilerek Afganistan'a gönderildiğini söylemişti. Seehofer'in bunu bir şaka olarak sunmaya çalışıp gülümsemesi, kamuoyunda, muhalefette ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) yoğun tepkilere neden olmuştu.

Seehofer'e istifa çağrıları artıyor

Afganistan'dan gelen intihar haberinin ardından Seehofer'e tepkiler daha da arttı. SPD'nin gençlik örgütü Jusos'un başkanı Kevin Kühnert Twitter'da yaptığı paylaşımda "Seehofer'in karakter olarak bu makamı dolduramadığını” belirtti ve istifa vaktinin "çoktan geldiğini” kaydetti. Die Welt gazetesine konuşan SPD'li Federal Meclis Başkan Yardımcısı Thomas Oppermann da sınır dışı uygulamasının ciddi bir olay olduğunu vurgulayarak "Bununla şaka yapılmaz” dedi. Sol Parti, Seehofer'in görevden alınmasını talep ederken, Yeşiller de bakanın bu göreve uygun olup olmadığının tartışılması gerektiğini belirtip Afgan mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesinin durdurulmasını istedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Afgan mültecinin intiharı Seehofer’e istifa baskısını... Sonraki Haber >>

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....

Gökçek ile ilgili flaş iddia...

Gökçek ile ilgili flaş iddia...

Kitapların İntikamı, Filmlerin İhtişamı

Kitapların İntikamı, Filmlerin İhtişamı

Nifak'a karşı İhlas....

Nifak'a karşı İhlas....

Tek suçu hayır sever olmak....

Tek suçu hayır sever olmak....

Allah'tan korkmuyorlar...

Allah'tan korkmuyorlar...

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:56:40