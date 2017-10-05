Samanyolu Haber /Gündem / Turizm beldesinde PKK ile çatışma: 5 terörist öldürüldü /05 Ekim 2017 12:46

Turizm beldesinde PKK ile çatışma: 5 terörist öldürüldü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada beş PKK’lı öldürüldü.

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Kaçan iki PKK’lının yakalanması için ise operasyonun sürdüğü bildirildi. Dün de yine Muğla’nın Fethiye ilçesinde yedi PKK’lı operasyonla yakalanmıştı.
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