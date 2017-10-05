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Turizm beldesinde PKK ile çatışma: 5 terörist öldürüldü
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Turizm beldesinde PKK ile çatışma: 5 terörist öldürüldü
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05 Ekim 2017 12:46
Turizm beldesinde PKK ile çatışma: 5 terörist öldürüldü
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada beş PKK’lı öldürüldü.
SHABER3.COM
Kaçan iki PKK’lının yakalanması için ise operasyonun sürdüğü bildirildi. Dün de yine Muğla’nın Fethiye ilçesinde yedi PKK’lı operasyonla yakalanmıştı.
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