'Şehit ailelerine verilecek' dedikleri bedelli paralarıyla makam aracı almışlar

Savunma Sanayi, Müsteşarlığı'nın hesaplarını inceleyen Sayıştay, makam araçlarını, bedelli askerlik ve F-35 projesi için biriken paranın yatırıldığı bankaların verdiği iddia edildi.





"MEVZUATA AYKIRI..."





Raporda, "Bankalarca sağlanan araçların SSM'nin bedelli askerlikten toplanan para ve F-35 projesi kapsamında tutulan paranın değerlendirilmesi, ASELSAN ve İstanbul Denizcilik'e verilen araçların ise savunma projelerinin yürütülmesi karşılığı sağlandığı düşünülmektedir. Giderleri özel ve kamu sektörü şirketlerince karşılanan araçları SSM'nin çalışanlarına tahsis etmesinin 237 sayılı Taşıt Kanunu'nca öngörülmediği ve mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildiği ileri sürüldü.





İŞTE SAVUNMA





SSM ise savunmasında araçların hizmet alımı yoluyla edinilmediğini ve bu araçlar için bütçeden herhangi bir harcama yapılmadığını bildirdi. Araçların kullanımı karşılığında şirketlere menfaat sağlanmadığı savunuldu.





MEHMET ŞİMŞEK: ARAÇ SATIN ALMA VE KİRALAMADA NET TAVIR ALINACAK





Öte yandan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'la ilgili açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Araç kiralama ve satın alma yeni bina yapılması veya kiralama konusunda çok net tavır olacak. İstisnai olaylar hariç izin verilmeyecek. Kastın binek araçlar bugüne kadar ne ile idare ettiyseler onunla idare etmeye çalışacaklar. Kamuda tasarruf dönemi çok güçlü tasarruf dönemi" ifadelerini kullandı.





"BEDELLİ PARALARI ŞEHİT AİLELERİNE GİDECEK" DEMİŞLERDİ





Hükümet, bugüne kadar alınan bedelli askerlik paralarının şehit ailelerine gideceğini açıklamıştı. Şehit ve gazi yakınlarının konut ihtiyacının karşılanması için TOKİ'den uygun fiyatlı kredi kullanımı sağlandığı da belirtilmiştı.





CHP SORU ÖNERGESİ VERMİŞTİ: BEDELLİ PARALARI NE OLDU?





CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, bedelli askerlikten ne kadar para toplandığı ve toplanan paraların nereye harcandığını sormuştu. 2012 yılında soru önergesi veren Hamzaçebi,şu soruları sordu:





1- 1111 sayılı Askerlik Kanunda yapılan düzenleme neticesinde, Kanun ile belirlenen bedeli gerek defaten, gerekse yarısını başvuru tarihinde diğer yarısını başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde ödeyen yükümlülerden ne kadar para toplanmıştır?





2- Toplanan paraların kullanım usul ve esaslarını belirleyecek olan Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmış mıdır? Yayınlanmamış ise ne zaman yayınlamayı düşünmektesiniz?





3- Yükümlülerden Kanun kapsamında toplanan paraların ne kadarı şehit yakınlarının, ne kadarı gazilerin, ne kadarı özürlülerin, ne kadarı erbaş ve er ailelerinin, ne kadarı vazife malullerinin sosyal hizmet ve yardımları için harcanmıştır?