Samanyolu Haber /Gündem / Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu işsizlik formülünü açıkladı /24 Nisan 2019 21:45

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu işsizlik formülünü açıkladı

TKP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde zafer kazandığı tek şehir olan Tunceli'de belediye başkanlığı koltuğuna oturan Fatih Maçoğlu, Reuters haber ajansına konuştu. Maçoğlu'nun, bölgede yüzde 35’lere çıkan işsizliği; turizmi hareketlendirerek, kooperatifleri yaygınlaştırarak ve çevreci konutlar yaparak aşacağı aktarıldı.

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Tunceli’nin çiçeği burnunda belediye başkanı Fatih Maçoğlu, Reuters haber ajansına konuştu. Maçoğlu, “Biz seçimden önce insanlara gittiğimizde iki sorun gördük. Bunlardan birincisi onlar duvar istemiyordu, bürokrasi, insanlar ve belediye arasında duvar istemiyordu. İkinci sorun ise işsizlikti” dedi.

Maçoğlu, “Elbette amacımız komünizmi inşa etmek değil. Biz kapitalizmin kirlettiği sosyalizm yolunu temizlemek istiyoruz” dedi. Reuters’ın haberinde Maçoğlu’nun Ovacık belediye başkanıyken yaptıkları hatırlatıldı.

Maçoğlu’nun bölgede yüzde 35’lere çıkan işsizlik oranını da turizmi hareketlendirerek, kooperatifleri yaygınlaştırarak ve çevreci konutlar yaparak gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı.
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