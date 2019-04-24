Samanyolu Haber /Gündem / İki genç kızın intihar girişiminde ‘mavi balina’ iddiası! /24 Nisan 2019 21:30

İki genç kızın intihar girişiminde ‘mavi balina’ iddiası!

Gaziantep'te inşaat halindeki binadan el ele tutuşarak atlayan 2 kız öğrenci hastanede tedavi altına alındı. Polis, genç kızların 'mavi balina' oyunundan etkilenerek intihar girişiminde bulunduğu iddiasını araştırıyor.

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Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahallesi’nde yaşanan olayda, S.K. ve P.Ş. isimli genç kızlar, koşarak geldikleri inşaat alanında istinat duvarını aşıp 12 katlı binanın çatısına çıkmaya çalıştı.

Alandaki işçilerin uyarısı üzerine binanın ikinci katında el ele tutuşan iki arkadaş, kendilerini aşağıya bıraktı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından S.K., Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne, P.Ş. ise hayati tehlikesi olması nedeniyle Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Genç kızların 15-16 yaşlarında ve öğrenci oldukları öğrenildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, genç kızların mavi balina olarak bilinen oyundan etkilenerek intihar girişiminde bulunulduğu yönündeki iddiayı araştırıyor.
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