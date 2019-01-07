Samanyolu Haber /Gündem / “Tulumban al yetiş imdada, yangın var!..” /07 Ocak 2019 11:47

“Tulumban al yetiş imdada, yangın var!..”

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son Bamteli Sohbeti Herkul.org internet sitesinde yayınlandı

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

 Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı:

* “Tulumban al yetiş imdada, yangın var!..”

* Umursamazlık büyük bir günahtır; mü’min, umum insanlığın, özellikle de inananların dertlerini derinden hissetmeli; şu kadar var ki, duyarlılık ve hüzün, insanı ye’se atmamalı ve iradesini felce uğratmamalı!..

* İmtihanı kazanmanın vesilesi, aktif sabır içinde mücâhede etmektir.

* “Yoksa siz, daha önce geçmiş ümmetlerin başlarına gelen durumlara mâruz kalmadan Cennet’e gireceğinizi mi sandınız?!.”

* Cenâb-ı Hak, sabredip mücâhedelerini sonuna kadar götürenler ile yarı yoldan dönenleri ayırt edip yaptıkları amelleri onlara da göstermek için kullarını imtihan etmektedir.

* Rasûl-i Ekrem Efendimiz, Mekke’de gördüğü zulüm ve tazyikleri ifade sadedinde bir gün Hazreti Âişe Validemiz’e hitaben, “Kavminden çok çektim yâ Âişe!” buyurmuşlardı.

* Allah’a hamd ü sena edin ki, sizi zalimlerle aynı safta eylemedi; kiminize iradî kiminize cebrî hicret lütfetti, kiminize de mahrumiyet ve mağduriyetleri bir arınma ve yükselme vesilesi kıldı.

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Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

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