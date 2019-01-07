Japon milyarder Twitter'da retweet rekoru kırdı

Japonya'daki en büyük çevrimiçi moda mağazası Zozotown'ın sahibi olan Maezawa rekor kıran tweeti 5 Ocak'ta attı.

Maezawa, paylaşımında bir çekiliş düzenleyeceğini belirterek tweetini retweet eden 100 kişi arasında 100 milyon yeni (925 bin dolar) payaştıracağını duyurdu ve "Katılmak için tek yapmanız gereken beni takip etmek ve bu tweeti RT etmek" notunu paylaştı.

AY'A GİDECEK İLK TURİST





Japon milyarder geçen sene Elon Musk'ın SpaceX roketiyle Ay çevresinde seyahate hazırlanan kişi olmasıyla tüm dünyaya adını duyurmuştu.





Ay çevresine yapacağı seyahetin reklam konusunda kendisine yarar sağladığını da saklamayan Japon milyarder yaptığı açıklamada "Eskiden 'modacı Maezawa' olarak tanınırdım şimdi bu 'Ay'a gidecek olan Maezawa' şeklinde güncellendi" diye konuşmuştu.





Maezawa'nın Japonya'nın en zengin 13. ismi olduğu biliniyor. Forbes dergisine göre, Maezawa'nın 3.8 milyar dolarlık bir servetin sahibi.



