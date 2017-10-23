Samanyolu Haber /Gündem / Tüketici güven endeksi sürekli düşüyor /23 Ekim 2017 13:39

Tüketici güven endeksi sürekli düşüyor

Tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksi üç aydır kesintisiz düşüyor.

SHABER3.COM


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2.0 düşüşle, 67.3’e indi.

Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Tüketici güven endeksi Eylül ayında 68.7 düzeyindeydi.

Endeksin alt kalemlerinden;

- Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 2.9 düşüşle, 87’ye

- Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4.5 düşüşle 90.4’e gerilerken,

- İşsiz sayısı beklentisi yüzde 0.6 artışla, 70.9’a

- Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 4.2 artarak, 21’e yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tüketici güven endeksi sürekli düşüyor Sonraki Haber >>

Bazen bir şey anlatmak için söze gerek yok

Bazen bir şey anlatmak için söze gerek yok

Beyaz TV'den Akit'çilere: Bu haberi size yedirtmezsem namerdim

Beyaz TV'den Akit'çilere: Bu haberi size yedirtmezsem namerdim

'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'

'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'

Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..

Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..

Esarette Doğan Bebekler

Esarette Doğan Bebekler

Pilotların zor anları

Pilotların zor anları

Tren bekleyen kadını raylara itti

Tren bekleyen kadını raylara itti

Aman ihmal etmeyin!

Aman ihmal etmeyin!

Erdoğan 'ihanet ettik' dedi salon alkışladı!

Erdoğan 'ihanet ettik' dedi salon alkışladı!

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:46:08