TSK'ya operasyon: 49 kişiye gözaltı kararı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 25'i muvazzaf yüzbaşı, üsteğmen, teğmen, astsubay ve uzman çavuş olmak üzere 49 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.







Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerinin koordinesinde 25 ilde önceden belirlenen adreslere yönelik bu sabah eş zamanlı başlatılan operasyon devam ediyor.





25 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON





Operasyonun Bursa, Eskişehir, Şırnak, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Kocaeli, Samsun, Muş, Balıkesir, Yalova, Malatya, Zonguldak, Bolu, Aydın, Mardin, Hatay, Mersin, Kastamonu, Elazığ, Burdur, Sakarya ve Gaziantep'te yürütüldüğü öğrenildi.



