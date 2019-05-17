Bu krizde saraylara harcanıyor... Bahçelere 10 milyon TL masraf yapıldı

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bütçe açığının 2019'un ilk 4 ayında 54.5 milyar liraya ulaştığını hatırlattı. "Kamu harcamalarında frene basılması, zorunlu kalemler dışında harcama yapanların 'Ya ben ne yapıyorum, biraz şuralardan kısmak lazım' demesi beklenmez mi?" diye soran Toker, "Söz konusu olan 'partili cumhurbaşkanlığı' rejimiyse beklenmez" yanıtını verdi. Toker bu yanıtın nedenini dikkatlerden kaçmış bir harcama kaleminden örnekle açıkladı. Toker'in örneğine göre, ocak-nisan döneminde bahçe malzemesi alımı ile bakım ve yapımına 10 milyon 114 bin TL harcanmış.





Toker'in "Bütçede bahçe masrafları katlandı" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:





Nisan ayı bütçe rakamları açıklandı, gördük: Bütçe açığı bu yılın ilk 4 ayında 54.5 milyar TL'ye ulaşmış. Bu büyük açık, geçen sene aynı dönemdeki bütçe açığının iki katından fazladır. 64 yıl aradan sonra, bizi yönetenleri Merkez Bankası'nın 40 milyar TL'lik ihtiyat akçesine göz dikme aşamasına getiren tablonun vahameti de böylece ortaya çıktı.Peki tablo buyken, geniş tanımlı işsizlik yüzde 24.5'e ulaşmışken, kamu harcamalarında frene basılması, zorunlu kalemler dışında harcama yapanların “Ya ben ne yapıyorum, biraz şuralardan kısmak lazım” demesi beklenmez mi? Söz konusu olan “partili cumhurbaşkanlığı” rejimiyse beklenmez. Nedenini dikkatlerden kaçmış bir harcama kaleminden örnekle açıklayalım:

“Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri”



Bahçelere 10 milyon





Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son bütçe verilerine göre, ocak-nisan döneminde bahçe malzemesi alımı ile bakım ve yapımına 10 milyon 114 bin TL harcanmış. Aynı kalem geçen senenin aynı döneminde (ocak-nisan) 5.5 milyon TL. Sadece nisan ayına baktığımızda ise hepimizin bütçesinden bahçe malzemesi ve düzenlemeleri için harcanan para 6 milyon 171 bin TL.





Geçen yılın nisan ayında ise 3.3 milyon harcamış. Yani bir aydan da baksanız, 4 aydan da baksanız iki kat artış var. Artış nereden kaynaklanıyor olabilir? Peyzaj malzemeleri kuşkusuz enflasyondan etkilenmiştir. Dahası ithal ağaca merak büyük olduğu için döviz kuru etkisi de vardır.





Peki sizce hangi kamu kurumu, kurumları çiçek, tohum, saksı ve bitki peyzaj işlerine bu kadar bonkör davranabilir?





Lafı dolandırmadan tahminimi söyleyeyim: Yüksek harcama artışında, Cumhurbaşkanlığı'nın Ankara'daki sarayıyla birlikte, inşaatının bitmek üzere olduğu söylenen Okluk Koyu'ndaki yazlık sarayın “ihtiyacı” olan bahçe malzemesi ve yapımın payının büyük olması muhtemeldir.