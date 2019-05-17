Samanyolu Haber /Gündem / Bu krizde saraylara harcanıyor... Bahçelere 10 milyon TL masraf yapıldı /17 Mayıs 2019 10:13

Bu krizde saraylara harcanıyor... Bahçelere 10 milyon TL masraf yapıldı

İthal ağaç ve bitki getirilerek özellikle Erdoğan'ın Ankara'daki ve Okluk koyu'nda yeni yapılan sarayına 10 milyonluk bahçe ve peyzaj masrafı yapıldığı belirtiliyor.

SHABER3.COM

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bütçe açığının 2019'un ilk 4 ayında 54.5 milyar liraya ulaştığını hatırlattı. "Kamu harcamalarında frene basılması, zorunlu kalemler dışında harcama yapanların 'Ya ben ne yapıyorum, biraz şuralardan kısmak lazım' demesi beklenmez mi?" diye soran Toker, "Söz konusu olan 'partili cumhurbaşkanlığı' rejimiyse beklenmez" yanıtını verdi. Toker bu yanıtın nedenini dikkatlerden kaçmış bir harcama kaleminden örnekle açıkladı. Toker'in örneğine göre, ocak-nisan döneminde bahçe malzemesi alımı ile bakım ve yapımına 10 milyon 114 bin TL harcanmış.

Toker'in "Bütçede bahçe masrafları katlandı" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle: 

Nisan ayı bütçe rakamları açıklandı, gördük: Bütçe açığı bu yılın ilk 4 ayında 54.5 milyar TL'ye ulaşmış. Bu büyük açık, geçen sene aynı dönemdeki bütçe açığının iki katından fazladır. 64 yıl aradan sonra, bizi yönetenleri Merkez Bankası'nın 40 milyar TL'lik ihtiyat akçesine göz dikme aşamasına getiren tablonun vahameti de böylece ortaya çıktı.Peki tablo buyken, geniş tanımlı işsizlik yüzde 24.5'e ulaşmışken, kamu harcamalarında frene basılması, zorunlu kalemler dışında harcama yapanların “Ya ben ne yapıyorum, biraz şuralardan kısmak lazım” demesi beklenmez mi? Söz konusu olan “partili cumhurbaşkanlığı” rejimiyse beklenmez. Nedenini dikkatlerden kaçmış bir harcama kaleminden örnekle açıklayalım:
“Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri”
 
Bahçelere 10 milyon

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son bütçe verilerine göre, ocak-nisan döneminde bahçe malzemesi alımı ile bakım ve yapımına 10 milyon 114 bin TL harcanmış. Aynı kalem geçen senenin aynı döneminde (ocak-nisan) 5.5 milyon TL. Sadece nisan ayına baktığımızda ise hepimizin bütçesinden bahçe malzemesi ve düzenlemeleri için harcanan para 6 milyon 171 bin TL.

Geçen yılın nisan ayında ise 3.3 milyon harcamış. Yani bir aydan da baksanız, 4 aydan da baksanız iki kat artış var. Artış nereden kaynaklanıyor olabilir? Peyzaj malzemeleri kuşkusuz enflasyondan etkilenmiştir. Dahası ithal ağaca merak büyük olduğu için döviz kuru etkisi de vardır.

Peki sizce hangi kamu kurumu, kurumları çiçek, tohum, saksı ve bitki peyzaj işlerine bu kadar bonkör davranabilir?

Lafı dolandırmadan tahminimi söyleyeyim:  Yüksek harcama artışında, Cumhurbaşkanlığı'nın Ankara'daki sarayıyla birlikte, inşaatının bitmek üzere olduğu söylenen Okluk Koyu'ndaki yazlık sarayın “ihtiyacı” olan bahçe malzemesi ve yapımın payının büyük olması muhtemeldir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bu krizde saraylara harcanıyor... Bahçelere 10 milyon... Sonraki Haber >>

Binali Yıldırım'a İmamoğlu'nun sloganıyla protesto...

Binali Yıldırım'a İmamoğlu'nun sloganıyla protesto...

AKP bakın neleri çalmış

AKP bakın neleri çalmış

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

TÜSİAD hükümeti bombaladı

TÜSİAD hükümeti bombaladı

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

AKP 'kefen parasına' göz dikti

AKP 'kefen parasına' göz dikti

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:31:21