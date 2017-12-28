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TSK'ya operasyon: 14 gözaltı
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TSK'ya operasyon: 14 gözaltı
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28 Aralık 2017 19:05
TSK'ya operasyon: 14 gözaltı
Ordu merkezli yedi ilde Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında aralarında daha önce TSK’dan ihraç edilenlerinin de bulunduğu 14 asker gözaltına alındı.
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14 askere gözaltı
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığnca yürütülen cadı avı kapsamında 14 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Askerlerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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