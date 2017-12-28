Samanyolu Haber /Gündem / TSK'ya operasyon: 14 gözaltı /28 Aralık 2017 19:05

TSK'ya operasyon: 14 gözaltı

Ordu merkezli yedi ilde Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında aralarında daha önce TSK’dan ihraç edilenlerinin de bulunduğu 14 asker gözaltına alındı.

Erdoğan'ın En Karanlık Günü: 15 Temmuz

14 askere gözaltı

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığnca yürütülen cadı avı kapsamında 14 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Askerlerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TSK'ya operasyon: 14 gözaltı Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:09:09