TSK'nın üçte biri bir yıl içinde tasfiye olmuş

Hukuksuz ihraçlar ve görevden almaların yanı sıra binlerce asker son bir yılda sevdiği mesleğinden kendi isteği ile emekliye ayrıldı.





15 Temmuz darbe girişimi sonrası, ordudan ihraç edilen, açığa alınan ve kendiliğinden emekli olanlarla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personel sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. TSK’nin subay ve astsubay sayısında yüzde 35’lik bir azalma var. Toplam muvazzaf asker sayısında ise eksilme yüzde otuz üç düzeyinde.





Son bir yılda dışarıdan subay alımı, sözleşmeli erbaş ve uzman alımları da dahil olmasına rağmen TSK’daki azalma durdurulamıyor.





Azalmanın büyük bölümünü kendi isteğiyle ayrılanlar





Darbe girişimi sonrasında 150’si general, amiral ve 4 bin 287’si subay olmak üzere 7 bin 655 personel ihraç edildi, 786 kişi hakkında ise geçici görevden uzaklaştırma kararı alındı. TSK’deki general-amiral sayısı, son Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) 196 olmuştu. Ancak YAŞ’tan sonra istifa eden 8 general ve amiralle birlikte 188’e düşmüş oldu.







