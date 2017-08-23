'Canlı yayında mesaj geldi, beti benzi attı'

Erdoğan'ın 'racon kesme' söyleminin ardından Cem Küçük'e 'rahat ateş etme' imkanı bulan Ahmet Hakan'la Küçük arasındaki tartışmaya şimdi de Sedat Peker eklendi.





Sedat Peker'in cinsel istismar iddialarının odağındaki arkadaşı Oğuz Bulut'a ilişkin yapılan bir haber sonrası Ahmet Hakan'a mesaj attığını ileri süren Cem Küçük, şu ifadeleri kullandı:





''...Bu yazıları bir öğretmen ya da herhangi biri yazsa şimdi içerideydi. Hadi bunları şimdi de yazsana Yozgat kuzusu! Ha, bu arada geçenlerde bir programda evinde pasta börek ile ağırladığın Sedat Peker sana yayında "Cevap hakkımı kullanmak istiyorum" diye SMS attı ve suratın bembeyaz oldu, betin benzin attı. Senin için o an canlı yayında dayanamayıp kalp krizi geçireceksin diye üzüldüm. İşte sen busun. Yozgat kuzusunun klavye delikanlısı olup aslen korkak, yüreksiz ürkek bir tip olduğunu zaten tüm Türkiye biliyor.''