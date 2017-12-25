Samanyolu Haber /Gündem / TSK operasyon: Onlarca astsubaya gözaltı! /25 Aralık 2017 17:47

TSK operasyon: Onlarca astsubaya gözaltı!

Kocaeli’de TSK'ya yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 32 muvazzaf astsubaydan 23’ü gözaltına alındı.

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23 muvazzaf astsubay gözaltına alındı

Başsavcılığın 20 Aralık'tan itibaren birçok ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği cadı avında hakkında gözaltı kararı verilen 32 muvazzaf astsubaydan 23'ü gözaltına alındı. 
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