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TSK operasyon: Onlarca astsubaya gözaltı!
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TSK operasyon: Onlarca astsubaya gözaltı!
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25 Aralık 2017 17:47
TSK operasyon: Onlarca astsubaya gözaltı!
Kocaeli’de TSK'ya yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 32 muvazzaf astsubaydan 23’ü gözaltına alındı.
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23 muvazzaf astsubay gözaltına alındı
Başsavcılığın 20 Aralık'tan itibaren birçok ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği cadı avında hakkında gözaltı kararı verilen 32 muvazzaf astsubaydan 23'ü gözaltına alındı.
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