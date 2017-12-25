'Bu mafyanın yapacağı bir model ama sen mafya bile değilsin'

Yandaş gazeteci Cem Küçük’ün suikast yapılacaklar listesinde ismini saydığı Dumanlı, “Bir yandan yandaş medya tarafından cezaevlerindeki insanlar ve yakınları tehdit ediliyor. Diğer taraftan mafya tipi bu şantajcılıkla yurtdışına çıkmak zorunda kalan insanlar tehdit altına alınıyor. Türkiye mafya devleti gibi yönetiliyor.” dedi.





AKP'li Aydın Ünal ile başlayan ve Cem Küçük ile devam eden tehdit, şantaj sürecini değerlendiren Dumanlı, “Dilim dilim doğrasan da senden korkan yok. Senden korkan senden beter olsun. Yaptıklarınız insani ve İslami değil. ‘Bir kaçının kafasına sıkarsan insanlar korkar’ diyorsun. Bu mafyanın yapacağı bir model. Sen mafya bile değilsin.” şeklinde konuştu.





“Bu hukuksuzlukların hesabı sorulacak diyen Dumanlı şöyle devam etti: “Türkiye’de yakayı kurtarabilirseniz bile uluslararası hukuk sizi yakalayacak. Bu insanların birinin bile burnu kanarsa sorumlusu sizsiniz, tepenizdeki insanlardır.” dedi







İşte o video;