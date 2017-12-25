Samanyolu Haber /Gündem / 'Bu mafyanın yapacağı bir model ama sen mafya bile değilsin' /25 Aralık 2017 17:57

'Bu mafyanın yapacağı bir model ama sen mafya bile değilsin'

Ekrem Dumanlı youtube kanalında son zamanda başta Avrupa’dakiler olmak üzere dünya genelinde AKP karşıtı Türklere yönelik ‘suikastler düzenlenecek’ açıklamalarına cevap verdi.

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Yandaş gazeteci Cem Küçük’ün suikast yapılacaklar listesinde ismini saydığı Dumanlı, “Bir yandan yandaş medya tarafından cezaevlerindeki insanlar ve yakınları tehdit ediliyor. Diğer taraftan mafya tipi bu şantajcılıkla yurtdışına çıkmak zorunda kalan insanlar tehdit altına alınıyor. Türkiye mafya devleti gibi yönetiliyor.” dedi.

AKP'li Aydın Ünal ile başlayan ve Cem Küçük ile devam eden tehdit, şantaj sürecini değerlendiren Dumanlı, “Dilim dilim doğrasan da senden korkan yok. Senden korkan senden beter olsun. Yaptıklarınız insani ve İslami değil. ‘Bir kaçının kafasına sıkarsan insanlar korkar’ diyorsun. Bu mafyanın yapacağı bir model. Sen mafya bile değilsin.” şeklinde konuştu.

“Bu hukuksuzlukların hesabı sorulacak diyen Dumanlı şöyle devam etti: “Türkiye’de yakayı kurtarabilirseniz bile uluslararası hukuk sizi yakalayacak. Bu insanların birinin bile burnu kanarsa sorumlusu sizsiniz, tepenizdeki insanlardır.” dedi

İşte o video;
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