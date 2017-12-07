Samanyolu Haber /Gündem / ''Trump'un kararı akılla izah edilemez'' /07 Aralık 2017 11:20

''Trump'un kararı akılla izah edilemez''

Başbakan Binali Yıldırım, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına tepki gösterdi ve 'akılsız' göndermesinde bulundu. Yıldırım, karar için "Bunu gündeme getirmek akılla izah edilemez" dedi.

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Güney Kore ziyareti sonrası uçakta konuşan Yıldırım'ın konu hakkında ifadeleri şöyle:

Bu biraz Kuzey Irak yönetiminin referandum ilan etme kararına benziyor. Bütün dünya karşısında, ona rağmen bu referandumu, bu gayrimeşru referandumu ilan ettiler ve sonunda da neler olduğunu hep beraber gördük.

'PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBA'

İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik… Her üç semavi din için burası (Kudüs) kutsal bir mekan. Dolayısıyla buranın konumuyla, statüsüyle oynamak adeta pimi çekilmiş bir bomba şeklinde bir sonuç doğurur.

'ORTADOĞU'YU FELAKETE SÜRÜKLER'

Ortadoğu'yu büyük bir felakete sürükler. Bunu gündeme getirmek akılla izah edilemez.
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