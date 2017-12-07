Samanyolu Haber /Gündem / Maliye Bakanı'ndan Zarrab davasıyla ilgili kritik açıklama /07 Aralık 2017 11:27

Maliye Bakanı'ndan Zarrab davasıyla ilgili kritik açıklama

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "(ABD'deki davada) Bankacılık sistemimiz bakımından sonuç doğuracak gelişmeler karşısında üzerimize düşecek görevi (yapar) gerekli tedbirleri alırız. ABD'deki davadan oluşabilecek risklerin o kadar büyük olmadığını da önceki dava ve soruşturmalara bakarak söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, Reuters ile yaptığı söyleşide şu açıklamaları yaptı:

* Kurun seviyesinden ziyade önemli olan oynaklık; oynaklığı düşürmek için her türlü adımı atmada kararlıyız.

* Bu yıl üçüncü çeyrekte yüzde 10 üzeri, dördüncü çeyrekte daha ılımlı bir büyüme göreceğiz; 2018'de bu yıl yakaladığımız momentumu beklenmedik bir şok olmadığı sürece devam ettireceğiz.

* Türkiye'nin vergi cenneti listesinde gri listeye alınması söz konusu olmadığı gibi (AB'nin) yayınlanan resmi raporunda gri liste yok.

* Faiz yatırım ve üretim kararları üzerinde önemli bir faktör; TCMB para politikasında gerekli adımları atacak, maliye politikası da buna destek verecek bir politika seti uygulamaya koyacak.

* Kamu ekonomik politikaları üzerinden enflasyonu artıracak her türlü tavır ve davranıştan kaçınacağız; fiyat artışları, vergi ayarlamaları para politikasının ortaya koyduğu hedeflerle uyumlu olacak.

* Kurumlar vergisi ile ilgili yaptığımız düzenleme geçici bir düzenleme; ilk fırsatta imkan olursa onu aşağı çekeceğiz.

* (ABD'deki davada) Bankacılık sistemimiz bakımından sonuç doğuracak gelişmeler karşısında üzerimize düşecek görevi (yapar) gerekli tedbirleri alırız.

* ABD'deki davadan oluşabilecek risklerin o kadar büyük olmadığını da önceki dava ve soruşturmalara bakarak söyleyebiliriz.
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