Maliye Bakanı'ndan Zarrab davasıyla ilgili kritik açıklama

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Reuters ile yaptığı söyleşide şu açıklamaları yaptı:







* Kurun seviyesinden ziyade önemli olan oynaklık; oynaklığı düşürmek için her türlü adımı atmada kararlıyız.





* Bu yıl üçüncü çeyrekte yüzde 10 üzeri, dördüncü çeyrekte daha ılımlı bir büyüme göreceğiz; 2018'de bu yıl yakaladığımız momentumu beklenmedik bir şok olmadığı sürece devam ettireceğiz.





* Türkiye'nin vergi cenneti listesinde gri listeye alınması söz konusu olmadığı gibi (AB'nin) yayınlanan resmi raporunda gri liste yok.





* Faiz yatırım ve üretim kararları üzerinde önemli bir faktör; TCMB para politikasında gerekli adımları atacak, maliye politikası da buna destek verecek bir politika seti uygulamaya koyacak.





* Kamu ekonomik politikaları üzerinden enflasyonu artıracak her türlü tavır ve davranıştan kaçınacağız; fiyat artışları, vergi ayarlamaları para politikasının ortaya koyduğu hedeflerle uyumlu olacak.





* Kurumlar vergisi ile ilgili yaptığımız düzenleme geçici bir düzenleme; ilk fırsatta imkan olursa onu aşağı çekeceğiz.





* (ABD'deki davada) Bankacılık sistemimiz bakımından sonuç doğuracak gelişmeler karşısında üzerimize düşecek görevi (yapar) gerekli tedbirleri alırız.







* ABD'deki davadan oluşabilecek risklerin o kadar büyük olmadığını da önceki dava ve soruşturmalara bakarak söyleyebiliriz.