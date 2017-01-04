Trump’tan Reina Katliamı açıklaması





IŞİD'in İstanbul'daki ünlü gece kulübü Reina'da 39 kişiyi katletmesinin ardından ne söyleyeceği merak edilen isimlerin başında seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump geliyordu.





Sosyal medyaya düşen Trump'ın da katıldığı yılbaşı partisindeki konuşmada Reina saldırısına değindiği ortaya çıktı.







Mar-a-Lago isimli malikanesinde yılbaşı partisine katılan 800 kişiye hitap eden Trump, “Sınırlarımız güçlü olacak, böylece insanlar ülkemize geldiğinde sınırlarımızı yasal yollardan geçecek. Bizim istediğimiz gibi. Bir duvar inşa edeceğiz. Bir duvar inşa edeceğiz” dedi ve konuyu İstanbul'daki saldırıya getirdi.