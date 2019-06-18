Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan Pentagon için yeni atama kararı /18 Haziran 2019 21:58

Trump'tan Pentagon için yeni atama kararı

ABD Başkanı Trump, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın Savunma Bakanlığı adaylığından geri çekilmeye karar verdiğini açıkladı. Trump, Shanahan’ın yerine bakanlık vekilliğine Mark Esper’in devam edeceğini açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığı’na vekalet eden Patrick Shanahan’ın bakanlığa adaylık sürecinden çekilmeye karar verdiğini açıkladı.

Trump, Shanahan’ın yerine Savunma Bakan vekilliğine halihazırda Ordu sekreterliği görevini yürüten Mark Esper’i getirdiğini duyurdu. 

ABD Başkanı, Shanahan’ın çekilmesinin gerekçesini ailesine daha fazla zaman ayırmak istemesi olarak açıkladı. 

Patrick Shanahan

Reuters’ın aktardığına göre Trump’ın açıklaması USA Today gazetesinde Shanahan’ın eski eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle FBI tarafından soruşturulduğuna yönelik haberlerinden ardından geldi.

Trump, Patrick Shanahan’ı 2018’in Aralık ayında istifa eden ABD Savunma Bakanı James Mattis’in yerine vekaleten atamıştı.
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