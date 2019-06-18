Samanyolu Haber /Gündem / Yeni askerlik sistemindeki 'Cumhurbaşkanı Yetkisi' değiştirildi /18 Haziran 2019 22:03

Yeni askerlik sistemindeki 'Cumhurbaşkanı Yetkisi' değiştirildi

TBMM Genel Kurulu’nda askerlik süresini 6 aya düşüren madde rötuşlanarak kabul edildi.

SHABER3.COM

TBMM Genel Kurulu'nda AKP’nin Askeralma Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Temel kanun olarak ele alınan teklifin ilk bölümünde yer alan iki madde geçen hafta benimsenmişti.

Dün 3. maddeden başlayarak teklifi görüşmeye devam eden Genel Kurul’da bugün teklifin askerlik süresini 6 aya indiren 5. maddesi de kabul edildi.

5. Maddenin Cumhurbaşkanı'na askerlik süresini bir katına kadar artırma ve yarısına kadar indirme yetkisi veren fıkrası partilerin ortak önergesiyle rötuşlandı.

Kabul edilen önerge ile maddenin "Hizmet süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 aydır. Hizmet sürelerini ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilir" şeklindeki fıkrasına "Bu şekilde belirlenen hizmet süresi 6 aydan az olamaz" hükmü eklendi.
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