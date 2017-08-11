Trump'tan Kuzey Kore'ye yeni tehdit

Trump dün de tatilini geçirdiği New Jersey’deki golf kulübünde üst düzey danışmanlarıyla güvenlik brifingi öncesinde yanında Başkan Yardımcısı Mike Pence’le gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Kuzey Kore’ye yönelik “ateş ve öfke” uyarısının “belki de yeteri kadar sert olmadığını” söyledi.







Başkan Trump, Kuzey Kore’den “kendisine çekidüzen vermesini” isteyerek, aksi halde başının eşine az rastlanmış şekilde “belaya gireceğini” belirtti.





Trump hafta başında da, Kuzey Kore’ye “Amerika’yı tehdit etmeyi sürdürmesi halinde dünyanın görmediği bir ateş ve öfkeyle karşılık görecek” şeklinde konuşmuştu. Pyongyang da yanıt olarak, Amerika’ya ait Guam adası etrafına füze saldırısı düzenleme planı hazırladıklarını kaydetmişti.





Kuzey Kore’ye karşı sert söylemlerinin dozunu daha da artıran Trump, “ateş ve öfke” uyarısının Pyongyang tarafından “saçmalık” olarak nitelenmesinin sorulması üzerine, “Belki de yeteri kadar sert değildi” ifadesini kullandı.





Bundan sonrası için düşünülen adımlar arasında “önleyici saldırı” seçeneğinin olup olmadığının sorulması üzerine, herhangi bir ayrıntı vermeyen ve yönetim olarak bu tür planlamaları kamuya açık ortamda konuşmadıklarını belirten Trump, “Ama şunu söyleyebilirim, yapmakta oldukları ve yanlarına kar kalan şey bir trajedi ve buna izin verilemez” dedi.





Başkan Trump, “Kuzey Kore ya kendisine çekidüzen verir ya da sadece birkaç ülkenin gördüğü şekilde başları belaya girer” ifadesini kullandı.





Kuzey Kore’nin yıllardır Amerika’ya böyle davrandığını ve “artık birisinin karşı koymasının zamanının geldiğini” kaydeden Trump, bir soru üzerine müzakereleri “elbette” her zaman düşündüklerini ancak son 25 yılda bu yönde çabaların başarılı olmadığını söyledi.





Trump, kendisinden önceki başkanları Kuzey Kore sorununu etkili biçimde idare edememekle suçladı.





Amerikan halkının “çok rahat” olması gerektiğini de ifade eden Trump, Kuzey Kore’nin Guam’a saldırma tehdidine ilişkin de, “Eğer Kuzey Kore, bir saldırıyı aklından dahi geçirme adına herhangi bir şey yaparsa, çok çok endişe etmeliler, çünkü akıllarından bile geçmesi mümkün olmayan şeyler başlarına gelecek” diye konuştu.