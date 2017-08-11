FBI, IŞİD'in liderliğini yaptığı küresel finans şebekesini açığa çıkardı





Wall Street Journal'in (WSJ) Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) belgelerine dayandırdığı haberine göre, şebekenin para aktardığı kişi bir yılı aşkın süre önce Maryland'da gözaltına alınan ABD vatandaşı Muhamed Elshinawy.







Elshinawy'yi uzun süre takip eden FBI, bu süreçte küresel finans şebekesinin ilk izlerine ulaşmayı başardı.





İddianamede, IŞİD'e bağlılık yemini eden Elshinawy'nin PayPal sistemi üzerinden ödeme alabilmeye kılıf uydurmak için eBay'de yazıcı satışı yaptığı ifade edildi.





Elshinawy, bu yolla kendisine gönderilen paraları terör saldırıları finanse etmek için kullandı.





ŞEBEKENİN LİDERLİĞİNİ YAPAN KİŞİ 2015'TE ÖLDÜRÜLDÜ





Belgedeki bilgilere göre, söz konusu küresel finans şebekesi, İngiltere'den Bangladeş'e kadar uzanan coğrafyada gerçekleştirilen terör saldırılarını finanse etmek için kullanılıyordu.





Şebekenin liderliğini IŞİD komutanı Siful Sujan yapıyordu.





Bir kaynağın verdiği bilgiye göre, dijital operasyonlardan sorumlu olan Sujan, Aralık 2015'te insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırıda öldürüldü.