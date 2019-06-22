Yeni havalimanının yapımı sırasında kesilen ağaç sayısı dudak uçuklatıyor

Kuzey Ormanları Savunması, bugün 3. Havalimanı inşaatı sonucunda yok edilen ağaç sayısına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamaya göre Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda inşaat sırasında 2,5 milyon ağacın kesileceği belirtilirken, bu sayı 13 milyonu buldu.





Sayı, uydu görüntüleri üzerinden hesaplanırken, 2012 yılından bugüne kadar proje alanında kesilen ağaç sayısının en az 8 milyon, havalimanı inşaatı için açılmış tas ocakları için kesilen ağaç sayısının en az 1.2 milyon ve havalimanına giriş sağlayan Kuzey Marmara Otoyolu için kesilen ağaç sayısının ise en az 3.7 milyon olduğu belirtildi.





DOĞA KATLİAMI





Kuzey Ormanları Savunması’ndan Ayşe Yıkıcı, bahsi geçen yerin 6500 hektarlık bir alan olduğunu, bunun 4000 hektarlık bir alanın 3. Havalimanı proje sahası içerisinde bulunan orman alanı olduğunu belirtirken alanda yaşayan tüm canlıların evlerinden yerlerinden olduğunu ya da yaşamını kaybettiğini ifade etti.