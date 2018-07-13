Trump'tan İngiltere'ye ters köşe hamle

Euronews Türkçe servisinden Mustafa Bağ'ın haberine göre NATO Zirvesi'nin ardından dört günlük İngiltere gezisine başlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiliz hükumetinin kamuoyu ile paylaştığı Brexit (İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması) sonrası planın Washington - Londra arasında hayata geçirilmesi düşünülen Trans Atlantik serbest ticaret anlaşması girişimini ortadan kaldırabileceğini söyledi.





The Sun Gazetesine verdiği mülakatta İngiltere Başbakanı Theresa May'i hayli zor durumda bırakacak ifadeler kullanan Trump, Londra yönetiminin açıkladığı Brexit ertesi yol haritasının ABD İngiltere arasında yapılması olası bir ticaret anlaşmasına olanak tanımadığını dile getirdi.





May hükümetinin Brexit sonrası planının AB ile adeta içli dışlı olduğunu kaydeden Trump, "Böylesi bir durumda İngiltere ile değil, bunun yerine doğrudan Avrupa Birliğiyle muhatap oluruz. Bu da muhtemelen bizim planladığımız serbest ticaret anlaşması planını ortadan kaldırır" ifadelerini kullandı.





Trump: Theresa May beni dinlemedi







Başkan Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May'i, Brexit sürecindeki müzakere yöntemleriyle ilgili kendisinin görüş ve önerilerini dikkate almamakla suçladı.





Tavsiyelerinin gözardı edildiğini kaydeden Trump, "Doğrusu ona nasıl yapması gerektiğini söyledim. Ben olsam çok farklı yapardım ama May beni dinlemedi" sözleriyle tepkisini dile getirdi.





"Kendisi bildiği en iyi şekilde müzakereleri sürdürmeli" diyen Trump, "Ancak halihazırda takip edilen yöntem çok kötü. İnsanlar Brexit'e böyle olması için oy vermedi" diye konuştu.





İngiltere'nin Brexit sürecine açıktan destek veren The Sun Gazetesi, ABD Başkanıyla röportajın perşembe günü Brüksel'de yapıldığını aktardı.





Gazete Trump röportajını, May hükümetinin Brexit sonrası süreçte İngiltere'nin izleyeceği yol haritasını açıkladığı güne denk gelecek şekilde yayımladı.





"Johnson çok iyi başbakan olur"





İngiletere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sürecini yürüten Brexit Bakanı David Davis, hafta içerisinde Brexit sonrası izlenecek strateji konusunda May ile anlaşamadıkları gerekçesiyle istifa ettiler.





Muhafazakar Parti içerisinde aykırı seslerin giderek artmaya başladığı bir döneme gelen Donald Trump'ın açıklamalarıysa, Theresa May'i daha da zora sokacak gibi.







Zira Trump'ın son açıklamaları, konuşmalarında sık sık ABD ile yapılacak serbest ticaret anlaşmasını öne çıkaran İngiliz Başbakanı'nın tüm savlarını ortadan kaldırıyor.





Bu arada Trump, Brexit'in öncülerinden olan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson için, "Çok iyi bir başbakan olur" ifadelerini kullandı.





May'in yol haritası neyi içeriyor?





Theresa May'in Brexit sonrası için önerdiği yol haritası, İngiltere'yi AB ile serbest pazarda tutmayı ancak diğer hizmetler için daha uzak bir ilişkiyi içeriyor.





Plan, ateşli Brexit taraftarlarını çileden çıkarıyor. Zira ülkeyi AB'ye yakın tutmanın İngiltere'nin dünya çapında yeni ticaret anlaşmaları yapma yeteneğini sınırlandıracağı dile getiriliyor.





Trump protesto edilecek





Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçildikten sonra İngiltere'ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Donald Trump, cuma günü Londra'da geniş katılımlı bir gösteri ile protesto edilecek.





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