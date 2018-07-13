Samanyolu Haber /Dünya / Japon bankalarından İran kararı /13 Temmuz 2018 16:22

Japon bankalarından İran kararı

Japonya'nın en büyük bankalarından Mitsubishi UFJ ve Mizuho, 12 Ağustos'tan başlayarak İran'la bağlantılı finansal tüm kurumlarla bankacılık işlemlerini durduracak

SHABER3.COM

Japon bankaları 4 Kasım'a kadar İran'la bağlantılı tüm finansal kuruluşlarla bankacılık işlemlerini sona erdireceklerini açıkladı.

Kyodo haber ajansına göre, Japonya'nın en büyük bankalarından Mitsubishi UFJ ve Mizuho, 12 Ağustos'tan başlayarak İran'la bağlantılı finansal tüm kurumlarla bankacılık işlemlerini durduracağını duyurdu.

Söz konusu bankalar, İran'a yönelik ABD yaptırımlarının devreye gireceği 4 Kasım'a kadar Tahran'la tüm finansal ilişkilerini keseceklerini belirtti.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yaptırımları devreye sokacağını açıklamış ve müttefiklerinden İran'la finansal ilişkilerini kasım ayı itibariyle sonlandırmalarını istemişti.
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