Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan göreve geldiğinden beri bir ilk /19 Kasım 2018 18:04

Trump'tan göreve geldiğinden beri bir ilk

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ı ziyaret etmeyi planladığını açıkladı. Trump, iki yıl önce görevine başladığından bu yana Irak'ı ziyaret etmedi

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Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Trump, " Irak ile Afganistan’da bulunan askerlerimizi ziyaret etmeyi planlıyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaret tarihi hakkında açıklama yapmayan ABD başkanı, iki yıl önce görevine başladığından bu yana Irak’ı ziyaret etmedi.

"Bence bunun olacağını göreceksiniz. Planlanan bir takım şeyler var. Bu konu hakkında güvenlik gerekçesi ve diğer bazı nedenler ötürü konuşmak istemiyoruz. İnanılmaz yoğun bir programım var ve bunu gerçekleştireceğim." diyen Trump, konuşmasına "Başkan olduğumdan beri, hiç kimse benim kadar orduyla olmadı" diye devam etti.

ABD eski Başkanı Barack Obama, göreve geldikten 2 ay kadar gibi kısa bir süre sonra Irak'ı ziyaret etmiş, 1 yıl süre içinde de Afganistan'a ziyaret gerçekleştirmişti.

Eski başkanlardan George W. Bush da, Irak'ta savaş başladıktan 8 ay sonra Irak'ı ziyaret etmişti.

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