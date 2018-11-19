Almanya Suudi Arabistan'a, onaylanmış olanlar dahil silah satışını durdurdu

Alman hükümeti, Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan açısından bir sonucu olarak, bu ülkeye daha önce onay verilmiş silah satışlarının hepsinin durdurulduğunu duyurdu.





Sputnik'in aktardığına göre, silah ihracatı konusunda yetki sahibi olan Ekonomi Bakanlığı'nın sözcüsü Philipp Jornitz, gazetecilere verdiği brifingde, bundan böyle Almanya'dan Suudi Arabistan'a silah ya da askeri teçhizat ihracatı olmayacağını söyledi.





Ancak bugün bu açıklama yapılana dek ne kadar silah-teçhizat teslimatı yapıldığına açıklık getirmedi. Karardan ilk etkileneceği bilinen şirket ise Suudi Arabistan'la 20 devriye botu için anlaşma yapmış ve 2'sini teslime hazırlanan Lürssen-Werft.





FRANSA CUMHURBAŞKANI REDDEDİYOR





Die Welt gazetesine göre Suudi Arabistan'a silah ihracatını ne kadar süreyle askıya alacağı bilinmeyen Almanya, diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de bu yönde karar almasına çalışıyor, ama henüz başarı elde edemedi. Haberde bilhassa Suudi Arabistan'a büyük silah satışı anlaşması yapmış Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu teklifi reddettiği belirtildi.





ALMANYA GEÇEN AY KAPIYI KAPAMAMIŞTI





Alman hükümetinin bir ay önceki açıklamasında Suudi Arabistan'la yeni silah anlaşması yapılmayacağı belirtilmişti, ama daha önceden onaylanan anlaşmaların akıbetine açıklık getirilmemişti.







