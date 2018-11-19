Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Suudi Arabistan'a, onaylanmış olanlar dahil silah satışını durdurdu /19 Kasım 2018 18:02

Almanya Suudi Arabistan'a, onaylanmış olanlar dahil silah satışını durdurdu

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 18 Suudi vatandaşına seyahat yasağı getiren Almanya, Suudi Arabistan'a daha önce onaylanmış anlaşmalar dahil tüm silah ihracatını durdurduğunu açıkladı. Ancak bugüne dek ne kadar silah teslimatı yapıldığı açıklanmadı.

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Alman hükümeti, Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan açısından bir sonucu olarak, bu ülkeye daha önce onay verilmiş silah satışlarının hepsinin durdurulduğunu duyurdu.

Sputnik'in aktardığına göre, silah ihracatı konusunda yetki sahibi olan Ekonomi Bakanlığı'nın sözcüsü Philipp Jornitz, gazetecilere verdiği brifingde, bundan böyle Almanya'dan Suudi Arabistan'a silah ya da askeri teçhizat ihracatı olmayacağını söyledi.

Ancak bugün bu açıklama yapılana dek ne kadar silah-teçhizat teslimatı yapıldığına açıklık getirmedi. Karardan ilk etkileneceği bilinen şirket ise Suudi Arabistan'la 20 devriye botu için anlaşma yapmış ve 2'sini teslime hazırlanan Lürssen-Werft.

FRANSA CUMHURBAŞKANI REDDEDİYOR

Die Welt gazetesine göre Suudi Arabistan'a silah ihracatını ne kadar süreyle askıya alacağı bilinmeyen Almanya, diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de bu yönde karar almasına çalışıyor, ama henüz başarı elde edemedi. Haberde bilhassa Suudi Arabistan'a büyük silah satışı anlaşması yapmış Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu teklifi reddettiği belirtildi.

ALMANYA GEÇEN AY KAPIYI KAPAMAMIŞTI

Alman hükümetinin bir ay önceki açıklamasında Suudi Arabistan'la yeni silah anlaşması yapılmayacağı belirtilmişti, ama daha önceden onaylanan anlaşmaların akıbetine açıklık getirilmemişti. 


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