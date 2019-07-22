Trump'tan CIA ajanlarıyla ilgili iddiaya yalanlama geldi

sABD Başkanı Donald Trump, İran’ın CIA ajanlarını yakaladığı iddiası üzerine konuştu.





ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın açıklamasının "sadece daha çok yalan ve propagandadan ibaret" olduğunu söyledi. Trump, Twitter’dan İran’ın iddialarına yönelik "(tıpkı düşürdüğümüz İHA’ları gibi) çok kötü çakılan bir hükümeti olan ve ölü bir ekonomiye sahip olan ne yapacağını bilmeyen İran rejiminin yalanlarından ibaret" paylaşımında bulundu.





Dün Tahran’dan gelen açıklamada 12 yabancı istihbarat servisi çalışanının yakalandığı söylenmişti. Aralarında CIA ajanlarının da bulunduğunun belirtildiği 17 kişinin idam edilecekleri açıklanmıştı.