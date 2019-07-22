Samanyolu Haber /Ekonomi / Motorin fiyatında yeni düzenleme: İşte son rakam... /22 Temmuz 2019 21:31

Motorin fiyatında yeni düzenleme: İşte son rakam...

Motorinin satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 13 kuruş indirim geliyor.

SHABER3.COM

Motorinin litre satış fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, (EPGİS), 16 kuruşluk indirimin motorinin pompa fiyatına ortalama 13 kuruş olarak yansıyacağı bilgisini paylaştı. Kalan 3 kuruşluk kısım devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

İndirimle birlikte Ankara'da ortalama 6,54 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,41 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,48 liradan 6,35 liraya, İzmir'de 6,56 liradan 6,43 liraya inecek.
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