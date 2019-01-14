Samanyolu Haber /Gündem / Trump'tan ağır Türkiye tweet'i: Kürtleri vurursa ekonomisini mahvederiz /14 Ocak 2019 03:14

Trump'tan ağır Türkiye tweet'i: Kürtleri vurursa ekonomisini mahvederiz

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'den çekilme sürecinin başladığını duyurarak, "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz. 20 millik (32 km) güvenli bölge oluşturulabilir. Aynı zamanda Kürtlerin Türkiye’yi provoke etmesini istemiyorum" dedi.

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Trump'ın yaptığı paylaşımlar şöyle:

— Suriye'den çok geç kalmış çekilmeye başlarken, IŞİD'in bölgesel halifeliğinden geriye kalan çok az şeyi de, bir çok yönden sert bir şekilde vuruyoruz. Yeniden toparlanırlarsa, yakındaki mevcut üslerimizden yeniden saldıracağız.

— Kürtler'i vurmaları halinde Türkiye'yi ekonomik açıdan çökerteceğiz. 20 millik bir güvenli bölge yaratacağız ve aynı şekilde Kürtler'in Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz.

?- ABD'nin uzun vadeli Suriye'de IŞİD'i yok etmesi politikasından en çok faydalananlar Rusya, İran ve Suriye oldu. Biz de yarar sağladık ama askerlerimizi eve getirmenin zamanı geldi. SONU GELMEYEN SAVAŞLARI durdurun!"

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