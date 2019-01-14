Trump'tan ağır Türkiye tweet'i: Kürtleri vurursa ekonomisini mahvederiz

Trump'ın yaptığı paylaşımlar şöyle:







— Suriye'den çok geç kalmış çekilmeye başlarken, IŞİD'in bölgesel halifeliğinden geriye kalan çok az şeyi de, bir çok yönden sert bir şekilde vuruyoruz. Yeniden toparlanırlarsa, yakındaki mevcut üslerimizden yeniden saldıracağız.





— Kürtler'i vurmaları halinde Türkiye'yi ekonomik açıdan çökerteceğiz. 20 millik bir güvenli bölge yaratacağız ve aynı şekilde Kürtler'in Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz.





?- ABD'nin uzun vadeli Suriye'de IŞİD'i yok etmesi politikasından en çok faydalananlar Rusya, İran ve Suriye oldu. Biz de yarar sağladık ama askerlerimizi eve getirmenin zamanı geldi. SONU GELMEYEN SAVAŞLARI durdurun!"



