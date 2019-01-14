Tetikçi Cem Küçük: Sözcü'ye yakında kayyım atanacak

AKP’nin MİT eliyle beslediği operasyon elemanı Cem Küçük, Sözcü gazetesine çok yakında kayyım atanarak el konulacağını iddia etti.







El koyma kararının 'hayatın olağan akışı gereği olacağını ve kimsenin buna şaşırmaması gerektiğini' de söyleyen Küçük, köşe yazısında "Hukuken Sözcü ile Zaman ya da Bugün gazetesi arasında fark yok. 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanı Yasası'nın 4. Maddesi'nin ilk 3 bendi bunu net şekilde ortaya koyuyor. Sözcü’nün bir TMSF işletmesi hâline gelmesi hukukun olağan akışı gereği olacaktır" ifadeleri kullandı.





'Sözcü, Terörizmin Finansmanı Yasası'nı nasıl ihlal etti?' başlıklı yazısında bir dizi iddia dile getiren Küçük, "Sözcü adlı F... mevkutesi, hukuken işledikleri suçları biliyor. Zaten işlediği örgütsel suçları bildiği için gazetenin sahibi F... sanığı Burak Akbay yurt dışına kaçtı. Hukukumuzun ilgili maddeleri gereği yurt dışında terör suçundan kaçak olan şahsın gazetesi olması imkânsız" dedi.







'KİMSE BU HUKUKSAL GELİŞMEYE ŞAŞIRMASIN'





Akın İpek ile Burak Akbay arasında hukuken bir fark olmadığını öne süren Cem Küçük, "Yarın hukukun emri olan kayyum kararı geldiğinde ve Sözcü gazetesine el konulduğunda kimse ağlamasın. Hukukun gereği budur. Sözcü’nün çok yakında bir TMSF işletmesi hâline gelmesi hayatın ve hukukun olağan akışı gereği olacaktır. Kimse bu hukuksal gelişmeye şaşırmasın." dedi.





Emin Çölaşan, Necati Doğru, Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil başta olmak üzere tüm Sözcü gazetesi yazarlarının suçlu olduğunu savunan tetikçi isim, Saygı Öztürk'ün de Samanyolu Haber'de bir dönem program yapmasını suç olarak niteledi.







