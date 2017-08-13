Samanyolu Haber /Gündem / 'Trump'a saray darbesi planlanıyor' /13 Ağustos 2017 18:56

'Trump'a saray darbesi planlanıyor'

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski iletişim direktörü, ‘Beyaz Saray içindeki bazı unsurların Trump’ı görevden almanın yolları üzerinde çalıştığını’ söyledi.

SHABER3.COM

"Beyaz Saray'daki bazı unsurlar Trump’ı 'göndermeye' çalışıyor"

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski iletişim direktörü Anthony Scaramucci, ‘Beyaz Saray içindeki bazı unsurların Trump’ı görevden almanın yolları üzerinde çalıştığını’ belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre iletişim direktörlüğü görevini geçen ay üstlendikten sadece 10 gün sonra istifa eden Scaramucci, bu gelişmenin ardından ilk kez ABC News'a konuştu.

?Scaramucci, "Washington'da olan şu: Başkan, yerleşik siyasi yapının bir temsilcisi değil. Dolayısıyla insanlar onu oradan çıkarma kararı verdiler. Washington'da ve aynı zamanda Beyaz Saray'da, başkanın çıkarlarını veya gündemini takip etmeyen unsurlar var" dedi.

Eski iletişim direktörü, bu kişilerin isimlerini vermedi.
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