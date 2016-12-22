Samanyolu Haber /Dünya / Trump'a göre Berlin'deki saldırı kendisini haklı çıkardı /22 Aralık 2016 15:53

Trump'a göre Berlin'deki saldırı kendisini haklı çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, müslüman göçmenlerin ABD'ye girişiyle ilgili gelen soruya "planlarımı biliyorsunuz" diye yanıt vererek, geri adım atmadı.

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki müslümanların kayıt altına alınması ve ülkeye müslüman göçmenlerin girişinin yasaklanması ile ilgili gelen soru üzerine "planlarımı biliyorsunuz" diyerek yanıt verdi.

Planlarından geri adım atmadığını bildiren Trump, Berlin'de Noel pazarına yapılan saldırının, kendisinin haklılığını gösterdiğini öne sürdü. Berlin'deki saldırının ardından 24 yaşındaki Tunuslu bir göçmenin olduğu belirtiliyor.

Trump yaptığı açıklamada, "bu süre boyunca haklı olduğum kanıtlandı. Yüzde yüz" diyerek, ülkeye müslümanların girişine yasak koyma planında ısrarcı olduğunu bildirdi.
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