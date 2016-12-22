Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan "Birkaç" deyince Havuz El Bab şehitlerini haber yapamadı! /22 Aralık 2016 15:49

Erdoğan "Birkaç" deyince Havuz El Bab şehitlerini haber yapamadı!

AKP'nin Havuz Medyası El Bab'tan gelen 14 şehit haberini manşet yapamadı.

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Erdoğan "Birkaç" deyince Havuz 14 şehidi haber yapamadı!

Türkiye dün Suriye'den gelen acı haberle sarsıldı.

TSK, Fırat Kalkanı operasyonu başladığı günden bu yana en ağır kayıplarını verdi.

14 asker şehit oldu, 33 asker yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa şehitler için "BİRKAÇ" diyerek geçmişteki "kelle" ifadesinden sonra yeni bir skandala imza attı.

Erdoğan'ın El Bab'taki şehitleri gizleme çabası Havuz Medyası'na da yansıdı.

Başta Erdoğan Ailesi'nin doğrudan yönettiği Sabah ve Takvim olmak üzere Havuz gazeteleri 14 şehit ve 33 yaralıyı manşete taşıyamadı. Bazıları ise Cumhuriyet tarihinin bir günde sınır ötesindeki en büyük kayıplarından birini başarı gibi göstermeye çalıştı. 

14 şehit haberi Sabah gazetesinde magazin haberleri kadar yer bulamadı.



Takvim'de de durum Sabah'tan farksızdı. 



Akit'in haberi ise ibretlikti.






Son dönemde Havuz çizgisinde yayın yapan ulusalcı Aydınlık'ta 14 şehidi görmedi.





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