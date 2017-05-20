Trump yönetiminden çok sert sözcü açıklaması

Kimilerini Rahatsız Etse de..





Sözcü sabah saatlerinde polis tarafından basıldı. Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay’ın da aralarında bulunduğu 4 isim hakkında F... adına suç işlemek suçlamasıyla operasyon başlatıldığı öğrenildi. Sözcü gazetesi avukatlarının yaptığı açıklamaya göre polis 4 kişinin ikametlerinde arama yaptı. Mediha Olgun’un gözaltına alındığı, Burak Akbay’ın yurtdışında olduğu bildirildi.





ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Washington Hatti’na bir açıklama göndererek, Sözcü’nün polis tarafından basılması ve operasyondan dolayı Trump yönetiminin ”ciddi bir şekilde endişeli” olduğunu kaydetti.





Trump yönetimi adına ‘ciddi kaygı’ belirten ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü uzun açıklamasında, Türk yetkililerin hükümetten farklı görüşlere sahip olanlar karşı yaptıklarının ”bir alışkanlık haline geldiği ve bundan dolayı ciddi bir endişeye sahip olduklarını” ifade ettiler.





Açıklamanın tümü şöyle:





”Türk yetkililerin hükümetten farklı düşünen kesimleri hedef alan uygulamaları hakkında ciddi şekilde kaygılıyız. Sözcü gazetesinin bazı yöneticileri hakkında verilen tutuklama kararı bu doğrultadaki uygulamaların son örneğini teşkil etmektedir. Kimi kişi veya grupları rahatsız edici tarzda dahi olsa konuşma ve medya özgürlüğünü de kapsayan ifade hürriyetinin demokrasiyi güçlendirdiğine, bu özgürlüklere saygı duyulması ve bunların korunması gerektiğine dair inancımız tamdır. Bu bağlamda Türkiye’ye ifade hürriyeti, adil yargılanma hakkı, yargı bağımsızlığı ve diğer insan haklarıyla temel özgürlüklere saygı duyulması ve bu hak ve özgürlüklerin kullanımına uygun şartların tesis edilmesi çağrısında bulunuyoruz.