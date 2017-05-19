Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü'ye destek ziyareti

Kılıçdaroğlu’ndan Sözcü’ye ziyaret





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleri ile birlikte Sözcü Gazetesi'ni ziyaret ederek destek verdi.





Kemal Kılıçdaroğlu “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Hepimiz bu sabah Atatürk'ü anmak için gençlerle birlikte olmak için büyük bir heyecanla sokağa çıktık fakat sonra bir habere aldık. Sözcü'ye yönelik operasyon vardı. Sözcü bir halk gazetesi herkesin aldığı okuduğu bir gazete. Baskılara boyun eğmeyen bir gazete. Dolayısıyla iktidarın hoşuna gitmeyen bir gazete. Gerçek habercilik yapıyor. Sözcü üzerinde de bir baskı oluşturarak onun yayın çizgisine müdahale etmek istiyorlar. Gazetecilerin gözaltına alınması tutuklanması gazetelerin üzerinde baskı kurulması hiçbir demokrasinin kabul etmeyeceği bir durum. Bugün yaşadığımız olay bir dikta yönetiminin Türkiye'de hangi olaylara imza atabileceğini bize göstermiştir. Diktacılara ve onun emrindeki yargıçlara açık ve net söylüyorum: Siz adalet dağıttığınız ölçüde saygınlığınız artar siyasi iktidarın sopası konumunda adalet dağıtılmaz. Sadece adaleti yıpratır. Siyasi otoritenin talimatı ile karar almak gazetelere el koymak gazetecileri gözaltına almak tutuklamak 21. Yüzyıl Türkiye'sinin hak etmediği bir olaydır” dedi.





BELLİ ÇEVRELERİ RAHATSIZ EDİYOR





Sözcü'nün bağımsız bir gazete olduğunu belirten Kılıçdaroğlu “Dolayısıyla bir siyasal iktidarın rahat rahat hazmedemediği bir gazete. Emir ve talimatla başlık atmıyor gazetecilik geleneklerine uygun olarak yayın yapıyor, belli çevreleri rahatsız ediyor. Dik durmak hepimizin ortak görevi. İktidar baskı kurabilir yargıyı harekete geçirebilir sonuçta tarihin her döneminde haklılar kazanmıştır” diye konuştu.