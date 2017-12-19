Trump, yeni ulusal güvenlik stratejisini açıkladı

Trump, 'Önce ABD' başlıklı ulusal güvenlik stratejisini açıkladı. Eski ABD liderlerini halkın gerçek çıkarlarına hizmet etmemekle suçlayan Trump, "Önceki başkanların hatası, ABD sınırlarını ardına kadar açmalarıydı" dedi ve sınırların korunamaması halinde ABD'yi de koruyamayacaklarını söyleyerek sınır politikalarının öncelik taşıdığını vurguladı.





İran'a uygulanan yaptırımlardan bahseden Trump, "İran Devrim Muhafızları terörizmi destekliyordu ve biz onlara yaptırım uyguladık" ifadelerini kullandı.





IŞİD'le mücadeleye değinen Trump, "ABD, IŞİD'e önemli darbeler indirmiştir. Nereye kaçarlarsa takip ediyoruz ve ABD sınırlarından içeri girmelerine izin vermiyoruz" dedi.





Kore Yarımadası'nda tırmanan gerilime ilişkin "Kuzey Kore'nin izole edilmesinde daha yapacak çok şey var" diyen Trump, "Bu rejim dünyayı tehdit edememeli" ifadesiyle sözlerini sürdürdü.





Trump'ın gündeminde Rusya ve Çin'le ilişkiler de vardı. Rusya ve Çin'i 'rakip kuvvetler' olarak tanımlayan Trump, "Bu ülkelerle işbirliğini, ulusal güvenliğimizi korumayı gözeterek devam ettireceğiz" dedi ve Rusya'nın ABD'ye istihbarat paylaşımından dolayı teşekkür etmesini örnek gösterdi.





"Önce geçmişin hatalarına bakmamız lazım, eski ABD liderleri ‘felaket' ticaret anlaşmaları yapıp, milyonlarca işi ülke dışına yolladılar" diyen Trump, "Seçimlerden sonra iki milyon yeni iş sahası oluşturduk, borsalar rekor düzeyde yükseldi, 22 yasal kısıtlamayı kaldırdık, ekonomi yüzde 3'ün üzerinde büyüdü, tüketici güveni arttı" dedi.





'STRATEJİNİN DÖRT TEMELİ'





ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik stratejisinin dört temelini şöyle sıraladı:





Yeni strateji belgemiz önceliği sınırlarımızın güvenliğine verecek.





Stratejimizde ikinci temel prensip Amerika'nın refahını korumak ve güçlendirmek olacak.





Stratejimizin üçüncü temel noktası barışı güçle korumak.





Stratejimizin bir diğer ayağı da tüm dünyada Amerika'nın etkinliğini, gücünü arttırmak.





RUSYA VE ÇİN'E 'RAKİP' NİTELEMESİ





ABD Başkanı Trump'ın 'Önce ABD' başlıklı ulusal güvenlik stratejisini açıklamasından önce Beyaz Saray belgeden bazı kısımları paylaşmaya başlamıştı.





Trump ve danışmanlarının aylardır üzerinde çalıştığı belirtilen belgede, 'Rusya ve Çin'in ABD'nin gücü, güvenliği ve refahına meydan okuyan siyasi rakipler' olarak nitelenmesi bekleniyordu.





Beyaz Saray'ın yayınladığı belgede "Onlar (Rusya ve Çin) ekonomilerinde serbestliği ve eşitliği azaltmaya, ordularını büyütmeye, toplumlarını bastırmak ve nüfuzlarını artırmak için bilgiyi ve verileri kontrol altına almaya kararlılar" dendi.