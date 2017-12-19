Sahte mektup yalanı ortaya çıkınca ne yapacaklarını şaşırdılar...









17 aydır hapiste olan Zaman gazetesi eski Görsel Yönetmeni Fevzi Yazıcı’ya ait flaş diskte bulunduğu ileri sürülen mektubun fotoşop ile oluşturulduğu, Fethullah Gülen’in 3 yıl evvel Abdullah Gül’e yazdığı mektubun altındaki imzanın kopyalanarak çakma mektuba yapıştırıldığı anlaşılmıştı. İşte bu mektubu kabul etmesi için Silivri’deki koğuşunda 9 Aralık günü tekrara gözaltına alınan Fevzi Yazıcı’nın tüm baskılara rağmen fooşop mektup kumpasını reddettiği öğrenildi.





Zarrab davasını ilk günden beri takip eden ve duruşmada gündeme gelen sahte mektup konusunun takipçisi olan Tr724 yazarı Adem Yavuz Arslan, Fevzi Yazıcı ile ilgili olarak ulaştığı bilgileri Twitter hesabından paylaştı.





Adem Yavuz Arslan, Cemaate dair en somut delil dedikleri fotosop mektubu kabul etmesi için Fevzi Yazıcı’nın hücreye atıldığını duyurdu. ”Kendine gazeteciyim , hukukçuyum diyen bu barbarlığa sessiz kalamaz.” ifadelerini kullandı. Arslan Twitter hesabından şunları yazdı:





1- Zarrab Davası’nda Hakan Atilla’nın avukatlarının mahkemeye sunduğu ‘fotosop Gülen mektubu’ ile ilgili tuhaf gelişmeler yaşanıyor.17 aydır ellerinde olan Fevzi Yazıcı ve Usb’den ‘bir anda bu mektubu’ bulanlar Fevzi Yazıcıyı itirafçı olmaya zorluyorlar. Kabul etmeyince hücreye

attılar. 9 Aralıkta Vatan emniyete götürülen Fevzi Yazıcıyı ailesi ile tehdit edip mektubu kabul etmesi baskısı yapıldı. Fevzi Yazıcı kabul etmeyince gözaltı süresinin 30 güne çıkarılacağı tehdidi yapılıyor. Mektup havuz medyasında çıkınca çaresiz ifadesini alıyorlar.







3- Fevzi Yazıcı ifadede ithamları kabul etmeyince 18 Aralık günü Silivriye tekrar götürüldü. Şu anda HÜCREDE tutuluyor.Hasta olmasına rağmen ilaçları verilmemiş. İtirafçı oluncaya kadar hücrede tutulmakla tehdit ediliyor.Ailesi ile tehdit ediliyor.





4- Cemaate dair en somut delil dedikleri fotosop mektubu kabul etmesi için Fevzi Yazıcıyı hücreye atıyorlar. Kendine gazeteciyim , hukukçuyum diyen bu barbarlığa sessiz kalamaz.





BİLİCİ: BU ZULME SESSİZ KALMAYIN

Zaman gazetesine kayyım atandığında Genel Yayın Yöenetmenliğ koltuğunda oturan Abdülhamit Bilici de Twitter hesabından aynı konuya dikkat çekerek ‘Bu zulme sessiz kalmayın’ çağrısı yaptı.



















