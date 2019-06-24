Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı'na çattı: O'na kalsa tüm dünyayla savaşıyor olurduk

ABD Başkanı Donald Trump, kendi eliyle Ulusal Güvenlik Danışmanı yaptığı John Bolton'ın ABD'yi birden çok uluslararası çatışmaya sokmak istediğini teyit etti. Trump, Amerikan füzelerinin İran'a uçup uçmayacağı konusunda son sözün kendisinde olduğunda ısrar etmesi ise savaş endişelerini yatıştırmaya yetmedi.

NBC'nin Meet the Press programına mülakat veren ABD Başkanı'na sunucu Chuck Todd 'danışmanlarının kendisini İran'a karşı askeri eylemde bulunmaya itip itmediği' sorusunu yöneltti. Elbette akıllara Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın saldırgan açıklamaları geldi.

'GÜVERCİNLER VE ŞAHİNLERLE MUTLUYUM' MESAJI

İmayı anlayan Trump, "Çevremde iki grup insan var. Güvercinler ve şahinler. John Bolton kesinlikle bir şahin" diyerek ekledi:

"Ona kalsa, bir seferde tüm dünyayla vuruşur, tamam mı?"

Ronald Reagan ve George W. Bush yönetimlerinde de Beyaz Saray'da görev yapmış Bolton'ın etkisiyle ilgili endişeleri dağıtmaya çalışan Trump, "Zararı yok, çünkü ben her iki tarafı da istiyorum" diye konuştu.

Kendisinin barışı koruma sicilini öven Trump, 2003'teki Irak işgaline karşı çıktığını hatırlatıp geçen hafta da Amerikan insansız hava aracını düşürmesine misilleme olarak İran'a hava saldırısı düzenlenme kararını iptal ettiğini belirtti. Trump, daha önce iptal kararını 'orantılı olmazdı' ve '150 kişinin ölümüne yol açacaktı' diye açıklamıştı.





Pazar günkü Meet the Press mülakatı, ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı 24 saat içinde ikinci kez korumak zorunda kalmasına sahne oldu.













Cumartesi günü de Bolton hakkında "Çok iyi iş çıkarıyor, ama Ortadoğu konusunda sık sık anlaşmazlık içindeyiz" demişti.

Pazar gününü İsrail'i ziyaret eden Bolton ise "İran ABD'nin temkinliliğini ve sağduyusunu zayıflıkla karıştırmak gibi bir yanlışlığa düşmesin" derken muhataplarına yeni gelişmeleri 'takip etmeye devam etmeleri' çağrısı yaptı.





İran'ın yanısıra Venezülla'ya da yönelik 'rejim değişikliği' çabalarına giren Bolton, Venezüella'nın solcu Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için işletilen planın da mimarı sayılıyor.