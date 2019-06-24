Samanyolu Haber /Gündem / İBB'den Erdoğan'ın yakın arkadaşına son dakika ihalesi /24 Haziran 2019 14:49

İBB'den Erdoğan'ın yakın arkadaşına son dakika ihalesi

23 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala İBB'nin iştiraki olan BİMTAŞ'ın düzenlediği Zincirlikuyu Camisi’ne proje çizdirmek üzere açılan ihalenin yine 'tanıdık' bir firmaya gittiği ortaya çıktı

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23 Haziran günü yenilenen ve Ekrem İmamoğlu'nun ikinci kez İBB Başkanı seçildiği İstanbul seçimlerine bir hafta kalan dikkat çeken bir ihale düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden BİMTAŞ, Zincirlikuyu Mezarlığı Cami ve hizmet birimleri için proje hazırlatmak üzere seçimden bir hafta önce yani 17 Haziran 2019 tarihinde “istisna” ihaleye çıktı.

BİMTAŞ'ın yaklaşık maliyetini 220 bin 881 TL olarak belirlediği ihale jet hızıyla 3 gün içinde sonuçlandı. Seçimden 3 gün önce 20 Haziran günü 167 bin 475 liralık teklifin sahibi ile sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre ihaleyi kazanan firma Hassa Mimarlık oldu. Zincirlikuyu Mezarlığı Cami ve hizmet birimlerinin projesi 2 Ağustos tarihine kadar hazırlanacak.

Yeniçağ'ın haberine göre, ihaleyi kazanan firma Hassa Mimarlık da “tanıdık” bir firma. Hassa Mimarlık firmasının sahibi Muharrem Hilmi Şenalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın dostu olarak biliniyor.

Şenalp, Boğaziçi Köprüsü'nün çıkışında inşa edilen "şehitler abidesi"nin de mimarı. Hassa Mimarlık; Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami ve Kültür Merkezi, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin master planı ve konsept tasarımı, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Ataşehir Mimar Sinan Cami, Eyüp Sultan Türbesi restorasyonun da aralarında bulunduğu birçok projeye imza attı.
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