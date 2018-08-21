Samanyolu Haber /Gündem / Trump: Türkiye'ye taviz verilmeyecek /21 Ağustos 2018 02:35

Trump: Türkiye'ye taviz verilmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Brunson'ın özgürlüğüne kavuşması için Türkiye'ye taviz verilmeyeceğini söyledi.

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Trump, Reuters'a verdiği özel röportajda İsrail'de tutuklu bulunan Türkiye vatandaşı Ebru Özkan'ın bırakılmasına yardımcı olunması karşılığında, Brunson'ın da bırakılacağına dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir anlaşma yaptıklarını düşündüğünü ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Kendisinin Erdoğan'a karşı sözünde durarak Özkan'ı İsrail'den çıkardığını belirten Trump, "Kendisinden de bu masum, harika babanın Türkiye'den çıkmasına izin vermesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

'KORKUNÇ BİR HATA YAPIYORLAR'

"Türkiye'nin yaptığı çok üzücü" yorumunda bulununan Trump, "Korkunç bir hata yapıyorlar. Brunson'ın serbest bırakılması konusunda tavizde bulunmayacağız" ifadesini kullandı.

Trump, ayrıca Türkiye'ye uygulanan yaptırımların, Avrupa için tehdit oluşturup oluşturmadığı konusunda "Bu konuda hiçbir endişe taşımıyorum. Yapılması gereken şey bu" şeklinde konuştu
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