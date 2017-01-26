Trump sonrası ilk gerilim!

Trump’tan Suriye’de ‘güvenli bölge’ çıkışı





ABC televizyonuna konuşan Donald Trump, Avrupa Birliği’nin Suriye’den ve Orta Doğu’nun krizin sürdüğü bölgelerinden milyonlarca göçmen kabul ederek büyük bir hata yaptığını belirtti.







Trump, “Aynı şeyin burada da yaşanmasını istemiyorum” dedi. “Suriye’de mutlaka güvenli bölgeler oluşturacağım” diye konuşan Trump, konuyla ilgili detay vermedi.

Trump’a görevini Cuma günü gerçekleşen yemin töreni ile devreden ABD eski Başkanı Barack Obama, kanlı savaşın içine çekilme ve Rus savaş uçaklarıyla çatışma riskinden endişe ederek Suriye’ye bu yönde bir müdahaleyi reddetmişti.





Trump’ın bu adımının, ABD’nin Suriye krizine askeri müdahalesini tırmandıracağı endişelerine neden olduğu belirtiliyor.





RUSYA: SONUÇLARINI HESAPLAMASI LAZIM





Trump’ın bu açıklamalarına hem Türkiye’den hem de Rusya’dan yanıt gecikmedi.





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump’ın, böyle bir adımın tüm olası sonuçlarını hesaplaması gerektiğini belirtti.





Peskov düzenlediği basın toplantısında, Trump’ın Suriye’de oluşturacağını söylediği güvenli bölgeler konusunda Rusya’ya danışıp danışmadığı yönündeki bir soruya, “Hayır, Amerikalı partnerlerimiz bize danışmadı. Bu planın, göçmenlerle ilgili durumu daha kötü hâle getirmemesi önemli. Fakat muhtemelen tüm olası sonuçların hesaplanması gerekiyor” diye yanıtladı.





TÜRKİYE ARADA KALDI: NETİCESİNİ GÖRMEK LAZIM





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu ise, Bakanlık’ta düzenlediği basın toplantısında Trump’ın güvenli bölge çıkışını yorumladı. Sözcü, “Türkiye başından beri Suriye’de güvenli bölge oluşturulmasını savundu; Trump’ın bu konudaki çalışmasının neticelerini görmek lazım” dedi.





HAREKETE GEÇME EMRİ





Reuters’ın ulaştığı ve Trump’ın imzasını bekleyen taslak kararnamede, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı’na “güvenli bölge” oluşturulması için harekete geçmeleri emri veriliyor.

Taslak kararnamede, “Savunma Bakanlığı ile birlikte Dışişleri Bakanlığı’na, bu kararnamenin çıkarıldığı tarihten itibaren 90 gün içinde, Suriye’nin içinde ve bölgedeki diğer ülkelerde evlerinden edilen Suriyelilerin, ülkelerine iadelerini ya da üçüncü dünya ülkeleri gibi sabit bir yerleşim alanına geçmelerini bekleyebileceği güvenli bölgeler oluşturulması için bir plan hazırlanması yönünde direktif verilmektedir” denildi.