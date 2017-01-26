Samanyolu Haber /Gündem / Son 40 yılın en soğuk kışında 'kardelen' misali... /26 Ocak 2017 13:41

Son 40 yılın en soğuk kışında 'kardelen' misali...

Hem hüzün hem sevinç birarada yaşanıyor. İkisi de olabilecek en üst düzeyde hem de! Bir yandan Türkiye'de Hizmet Gönüllüleri'ne 'soykırım' uygulanırken, diğer yandan da mayasını Anadolu'dan alan Hizmet'in 25 yıldır dünyaya yayılan eğitim faaliyetleri, dünyanın dört bir yanında rekor başarılarla sesini duyuruyor. Hüzünlü günlerden geçen Hizmet Gönüllüleri'ne ümit vesilesi oluyor... İşte o başarılardan eşsiz bir örnek daha!...

Romanya'daki Türk Okulları madalyaları topladı


Romanya'daki Türk okulu öğrencisi, ABD merkezli sınavdan tam puan aldı!

Romanya’nın Köstence ilindeki Uluslararası Bilgisayar Lisesi öğrencisi Alexandru Oprea, Amerika’da üniversitelere girişte ölçü alınan SAT sınavı matematik branşından 800 tam puan aldı.

Romanya’da 23 yıl önce hizmete açılan Uluslararası Köstence Bilgisayar Lisesi (ICHC), gurur tablosuna bir halka daha ekledi. 

11. Sınıf öğrencisi Alexandru Oprea, Amerika merkezli ve dünyada binlerce üniversitenin öğrenci kabulünde kıstas kabul ettikleri SAT (Scholastic Assessment Test) imtihanında büyük başarı elde etti. Matematik dalında 800 tam puan alan Romanyalı öğrenci, aynı sınavın fizik branşında ise 755 puan aldı.

Bu nadide başarıya iki aylık hummalı çalışma sonunda ulaştığını kaydeden Alexandru Oprea, emekleri geçen matematik öğretmeni Serdal Altıntaş ve fizik öğretmeni Victoria Olaru’ya teşekkür etti.

Alexandru Oprea için bu başarı ilk değil. Ulusal çapta fizik olimpiyatlarında madalya sahibi olan öğrenci, geçen yıl Amerika’nın Houston kentinde yapılan ISWEEP adlı mühendislik ve çevre yarışmasından bronz madalya kazandı.

Romanyalı öğrencinin hedefi, Amerika’da mühendislik eğitimi almak. Romanya’daki Türk Okulları'ndan mezun 100 öğrenci, halen Amerika’nın çeşitli üniversitelerinde eğitim alıyor. 23 yıllık süre içinde Romanya Türk okulları, 1830 mezun verdi.

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